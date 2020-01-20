Полад Бюльбюльоглы: Азербайджан не отождествляет события 20 Января с сегодняшней Россией

"Мы сегодня в очередной раз собрались в здании посольства Азербайджана в Москве, потому что 30 лет назад теряющее контроль над политической ситуацией в стране руководство Советского Союза пошло на беспрецедентный, безжалостный акт расправы над мирным населением столицы Азербайджана.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России на траурной церемонии, посвященной памяти жертв трагедии 20 Января, которая состоялась в посольстве Азербайджана в Москве.

"В ночь на 20 января в Баку были введены совершенно непонятные подразделения советской армии. Тот контингент, который вошел, применял запрещенные международной конвенцией пули со смещенным центром, людей давили гусеницами танков, применяли слезоточивый газ и даже машина скорой помощи подверглась наезду танка и погибли врачи. Об этом страшно говорить, это была Варфоломеевская ночь, открывался огонь на поражение мирных людей и, самое интересное, что я бы хотел подчеркнуть, ни один политик, ни один активист не пострадал. Пострадали только мирные люди: женщины, дети, старики. Совершенно непонятно, по какому принципу происходило это запугивание и уничтожение людей", - сказал он.

Посол подчеркнул, что в ту страшную ночь мирные жители Азербайджана отдали свои жизни во имя независимости и свободы сегодняшнего современного азербайджанского государства.

Полад Бюльбюльоглы также отметил важность протеста и политической оценки, которую общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев дал событиям того дня:

"В отличие от тогдашних руководителей республики, уже на следующий день после случившегося, 21 января 1990 года, выдающийся сын азербайджанского народа Гейдар Алиев, рискуя своим благополучием, а может быть и жизнью, пришел в это здание, где произнес свое знаменитое выступление, в котором назвал решение высшего советского руководства о вводе войск в Баку противозаконным, антидемократичным и дал первую политическую оценку случившемуся, потребовав, чтобы все причастные к трагедии понесли заслуженное наказание. Этот мужественный поступок был совершен в здании нынешнего посольства Азербайджана и в память об этом здесь установлена барельефная доска".

"Многие годы не велись целенаправленные работы по расследованию причин этого тяжкого преступления и только после возвращения к руководству страной Гейдара Алиева событиям 20 Января впервые была дана политико-правовая оценка. С того самого времени этот кровавый январский день был объявлен Днем всенародной скорби. Азербайджанский народ никогда не забудет те страшные события и принятые тогдашним советским руководством решения, приведшие к многочисленным жертвам ни в чем неповинных граждан. Сегодня члены их семей окружены постоянной заботой со стороны государства, лица, утратившие свое здоровья в связи с событиями 20 Января, находятся под непосредственным покровительством президента Азербайджана Ильхама Алиева, который уделяет большое внимание вопросам их социальной защиты и должного пенсионного обеспечения", - сказал он.

"Азербайджан ни в коем случае не отождествляет это преступление с сегодняшней демократической Россией. Эта трагедия произошла в Советском Союзе, решение было принято советским руководством. Это преступление никогда не забудется и хотелось бы пожелать, чтобы никогда ни в какой стране, ни с каким народом такое не происходило", - заключил Полад Бюльбюльоглы.

Игбал Рустамов