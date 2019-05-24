СМИ: Поездка секретаря Совбеза Армении в США прошла очень неудачно

Поездка секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в США прошла очень неудачно.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

Издание отмечает, что несмотря на усилия МИД и посольства Армении, А. Григоряну не удалось провести какой-либо встречи на высоком уровне. Более того, его отказался принять советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Тот самый Болтон, который во время визита в Ереван отказался от встречи с Григоряном тет-а-тет. Григорян вынужден был встретиться с представителем офиса Болтона и с общинными структурами", - пишет газета.