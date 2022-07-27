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Подоляк: Россия должна покинуть Херсон, третьего предупреждения не будет

Подоляк: Россия должна покинуть Херсон, третьего предупреждения не будет Украина призывает ВС РФ покинуть Херсон пока еще есть такая возможность.
В регионе
27 июля 2022 г. 12:28
Подоляк: Россия должна покинуть Херсон, третьего предупреждения не будет

Украина призывает ВС РФ покинуть Херсон пока еще есть такая возможность.

Как передает Report, такую публикацию сделал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством для российских ПВО, что перехватывает украинские ракеты, но от реальности не убежишь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или оставить Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть", - написал Подоляк.

В ночь на 27 июля ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. После чего ВС РФ заявили, что "по путепроводу движение перекрыто".

Руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк объснила, что целью военных операций ВСУ является деморализация врага, разрушение его планов и сохранение украинской инфраструктуры, поэтому "работа ведется филигранно".

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Версия на азербайджанском языке Podolyak: “Rusiya Xersonu tərk etməlidir, üçüncü xəbərdarlıq olmayacaq”
Версия на английском языке Podolyak: Russia must leave Kherson, there may not be third warning

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