Подоляк: Россия должна покинуть Херсон, третьего предупреждения не будет

Украина призывает ВС РФ покинуть Херсон пока еще есть такая возможность.

Украина призывает ВС РФ покинуть Херсон пока еще есть такая возможность.

Как передает Report, такую публикацию сделал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством для российских ПВО, что перехватывает украинские ракеты, но от реальности не убежишь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или оставить Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть", - написал Подоляк.

You can call the Antonivsʹkyy bridge a mean of ru-air defense that intercepts all ua-missiles, but you cannot escape the reality – occupiers should learn how to swim across the Dnipro River. Or should leave Kherson while it is still possible. There may not be a third warning. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2022

В ночь на 27 июля ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне. После чего ВС РФ заявили, что "по путепроводу движение перекрыто".

Руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк объснила, что целью военных операций ВСУ является деморализация врага, разрушение его планов и сохранение украинской инфраструктуры, поэтому "работа ведется филигранно".