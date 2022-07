Подоляк: Россия должна покинуть Херсон, третьего предупреждения не будет

Украина призывает ВС РФ покинуть Херсон пока еще есть такая возможность.

Как передает Report, такую публикацию сделал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством для российских ПВО, что перехватывает украинские ракеты, но от реальности не убежишь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или оставить Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть", - написал Подоляк.

You can call the Antonivsʹkyy bridge a mean of ru-air defense that intercepts all ua-missiles, but you cannot escape the reality – occupiers should learn how to swim across the Dnipro River. Or should leave Kherson while it is still possible. There may not be a third warning.