Podolyak: “Rusiya Xersonu tərk etməlidir, üçüncü xəbərdarlıq olmayacaq”

Ukrayna Rusiya Silahlı Qüvvələrini Xersonu tərk etməyə çağırır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Ofisi rəhbərinin müşaviri Mixail Podolyak tviterdə paylaşım edib.

“Əlbəttə, Antonovski körpüsünü Ukrayna raketlərini vuran Rusiya HHQ-nin vasitəsi adlandıra bilərsiniz, amma reallıqdan qaçmaq mümkün deyil: işğalçılar ya Xersonu tərk etməli, ya da Dnepri üzərək keçməyi öyrənməlidirlər. Üçüncü xəbərdarlıq olmayacaq”, - o yazıb.

You can call the Antonivsʹkyy bridge a mean of ru-air defense that intercepts all ua-missiles, but you cannot escape the reality – occupiers should learn how to swim across the Dnipro River. Or should leave Kherson while it is still possible. There may not be a third warning.