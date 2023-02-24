Подоляк раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта в Украине

Любой "мирный план", предусматривающий только прекращение огня и, как следствие, новую линию разделения, приведет к замораживанию конфликта и проигрышу Украины.

Любой "мирный план", предусматривающий только прекращение огня и, как следствие, новую линию разделения, приведет к замораживанию конфликта и проигрышу Украины.

Как передает Report, об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, комментируя предложенный Китаем план урегулирования украинского кризиса.

"Позиция Украины известна: вывод российских войск на границы 1991 года", - подчеркнул Подоляк.

Отметим, что МИД Китая объявил о своей позиции по мирному урегулированию в Украине из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами. Также в плане подчеркивается, что диалог является единственным решением конфликта и международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам.