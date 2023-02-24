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Подоляк раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта в Украине

Подоляк раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта в Украине Любой "мирный план", предусматривающий только прекращение огня и, как следствие, новую линию разделения, приведет к замораживанию конфликта и проигрышу Украины.
В регионе
24 февраля 2023 г. 16:32
Подоляк раскритиковал план Китая по урегулированию конфликта в Украине

Любой "мирный план", предусматривающий только прекращение огня и, как следствие, новую линию разделения, приведет к замораживанию конфликта и проигрышу Украины.

Как передает Report, об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, комментируя предложенный Китаем план урегулирования украинского кризиса.

"Позиция Украины известна: вывод российских войск на границы 1991 года", - подчеркнул Подоляк.

Отметим, что МИД Китая объявил о своей позиции по мирному урегулированию в Украине из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами. Также в плане подчеркивается, что диалог является единственным решением конфликта и международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к содействию мирным переговорам.

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Версия на английском языке Podolyak criticizes China's plan to resolve conflict in Ukraine

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