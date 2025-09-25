Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Подача газа из РФ в Армению возобновлена раньше срока

    В регионе
    • 25 сентября, 2025
    • 13:53
    Подача газа из РФ в Армению возобновлена раньше срока

    Поставки российского газа в Армению возобновились сегодня.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе "Газпром Армения".

    В компании уточнили, что ремонт завершился раньше намеченного срока.

    Подача была временно приостановлена с 15 сентября из-за плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье" в Ставропольском крае.

    Газоснабжение потребителей в Армении обеспечивалось без перебоев за счет внутренних резервов и дополнительных объемов топлива, поступавших из Ирана.

    Армения Россия подача газа "Газпром-Армения"

    Последние новости

    14:23

    Пашинян не поедет в Минск на заседание Совета глав правительств СНГ

    В регионе
    14:13

    НААНС-Медиа: Российский топливный рынок столкнулся с дефицитом и экспортными ограничениями

    Энергетика
    14:11

    Украина ударами морских дронов парализовала работу нефтяных терминалов РФ в Туапсе и Новороссийске

    Другие страны
    14:08

    Папуашвили: В случае любого насилия на выборах в Грузии ответственность ляжет и на институты ЕС

    В регионе
    14:07
    Фото

    АЖД впервые запускают внутрирегиональные пассажирские перевозки

    Инфраструктура
    14:07

    Пашинян начал визит в Россию

    В регионе
    14:06

    Генсек ОТГ приветствовал резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине

    Другие страны
    13:53

    Подача газа из РФ в Армению возобновлена раньше срока

    В регионе
    13:50

    Зеленский заявил, что готов уйти в отставку после окончания войны с Россией

    Другие страны
    Лента новостей