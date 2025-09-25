Подача газа из РФ в Армению возобновлена раньше срока

Поставки российского газа в Армению возобновились сегодня.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе "Газпром Армения".

В компании уточнили, что ремонт завершился раньше намеченного срока.

Подача была временно приостановлена с 15 сентября из-за плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье" в Ставропольском крае.

Газоснабжение потребителей в Армении обеспечивалось без перебоев за счет внутренних резервов и дополнительных объемов топлива, поступавших из Ирана.