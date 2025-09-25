Подача газа из РФ в Армению возобновлена раньше срока
В регионе
- 25 сентября, 2025
- 13:53
Поставки российского газа в Армению возобновились сегодня.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе "Газпром Армения".
В компании уточнили, что ремонт завершился раньше намеченного срока.
Подача была временно приостановлена с 15 сентября из-за плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье" в Ставропольском крае.
Газоснабжение потребителей в Армении обеспечивалось без перебоев за счет внутренних резервов и дополнительных объемов топлива, поступавших из Ирана.
Последние новости
14:23
Пашинян не поедет в Минск на заседание Совета глав правительств СНГВ регионе
14:13
НААНС-Медиа: Российский топливный рынок столкнулся с дефицитом и экспортными ограничениямиЭнергетика
14:11
Украина ударами морских дронов парализовала работу нефтяных терминалов РФ в Туапсе и НовороссийскеДругие страны
14:08
Папуашвили: В случае любого насилия на выборах в Грузии ответственность ляжет и на институты ЕСВ регионе
14:07
Фото
АЖД впервые запускают внутрирегиональные пассажирские перевозкиИнфраструктура
14:07
Пашинян начал визит в РоссиюВ регионе
14:06
Генсек ОТГ приветствовал резолюцию Генассамблеи ООН по ПалестинеДругие страны
13:53
Подача газа из РФ в Армению возобновлена раньше срокаВ регионе
13:50