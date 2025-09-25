İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Rusiyadan Ermənistana qaz tədarükü vaxtından əvvəl bərpa edilib

    Energetika
    • 25 sentyabr, 2025
    • 15:25
    Rusiyanın Ermənistana qaz tədarükü bu gün bərpa edilib.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Qazprom Ermənistan" şirkətinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, təmir işləri planlaşdırılmış vaxtdan tez başa çatıb.

    Qaz təchizatı Stavropol diyarında "Şimali Qafqaz – Zaqafqaziya" magistral qaz kəmərində təmir işləri ilə əlaqədar sentyabrın 15-dən müvəqqəti dayandırılmışdı.

    Ermənistanda istehlakçılar daxili ehtiyatlar və İrandan daxil olan əlavə yanacaq həcmləri hesabına qazla fasiləsiz olaraq təchiz edilib.

    qaz tədarükü Rusiya Ermənistan
