Rusiyadan Ermənistana qaz tədarükü vaxtından əvvəl bərpa edilib
Energetika
- 25 sentyabr, 2025
- 15:25
Rusiyanın Ermənistana qaz tədarükü bu gün bərpa edilib.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Qazprom Ermənistan" şirkətinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Qeyd olunub ki, təmir işləri planlaşdırılmış vaxtdan tez başa çatıb.
Qaz təchizatı Stavropol diyarında "Şimali Qafqaz – Zaqafqaziya" magistral qaz kəmərində təmir işləri ilə əlaqədar sentyabrın 15-dən müvəqqəti dayandırılmışdı.
Ermənistanda istehlakçılar daxili ehtiyatlar və İrandan daxil olan əlavə yanacaq həcmləri hesabına qazla fasiləsiz olaraq təchiz edilib.
