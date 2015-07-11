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    В России обрушилось жилое здание

    На месте происшествия работают 38 единиц техники и 168 человек

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Под обломками дома, обрушившегося в Перми, могут находиться четыре человека.

    Как отмечает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. 

    В данный момент рассматривается ряд возможных причин случившегося. Всего в доме на момент случившегося находилось 60 человек.

    Обрушение затронуло с 5-го по 2-й этажи. Производится эвакуация жителей дома.

    В данный момент на месте происшествия работают 38 единиц техники и 168 человек.

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