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Почти 180 тыс. человек остались без света в семи регионах России

Почти 180 тыс. человек остались без света в семи регионах России Около 180 тыс. человек остались без электроснабжения в семи регионах России из-за погодных условий.
В регионе
15 января 2022 г. 14:31
Почти 180 тыс. человек остались без света в семи регионах России

Около 180 тыс. человек остались без электроснабжения в семи регионах России из-за погодных условий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило Минэнерго в своем официальном Telegram-канале.

"Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались: Краснодарский край и Республика Адыгея - 60 тыс. человек; Республика Дагестан - почти 55 тыс. человек; Ростовская область - 24 тыс. человек; Волгоградская область - более 23 тыс. человек; Ставропольский край - почти 13 тыс. человек; Воронежская область - 2 тыс. человек; Республика Калмыкия - почти 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отметим, что режим ЧС введен в Ставрополе из-за сильного урагана, повредившего кровли домов и нарушившего электроснабжение в регионе.

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