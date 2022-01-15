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В Ставрополе введен режим ЧС из-за сильного урагана

В Ставрополе введен режим ЧС из-за сильного урагана Режим чрезвычайной ситуации введен в Ставрополе из-за сильного урагана, повредившего кровли домов и нарушившего электроснабжение в регионе.
В регионе
15 января 2022 г. 12:51
В Ставрополе введен режим ЧС из-за сильного урагана

Режим чрезвычайной ситуации введен в Ставрополе из-за сильного урагана, повредившего кровли домов и нарушившего электроснабжение в регионе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что из-за сильного ветра в крае без света остались 35 тыс. человек, в городах Ставрополь и Михайловск повалено более 100 деревьев, повреждены кровли 26 зданий.

"С утра объезжаю пострадавшие от вечернего и ночного урагана территории. Сильнее досталось Ставрополю. С 10:00 сегодняшнего дня здесь объявлен режим чрезвычайной ситуации, чтобы можно было оперативно задействовать краевые резервные фонды для помощи людям", - написал Владимиров в Instagram.

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Версия на азербайджанском языке Stavropolda güclü qasırğaya görə fövqəladə vəziyyət elan edilib

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