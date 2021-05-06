О нас
Report Georgia
Аудио новости

По факту убийства армянского солдата сослуживцем возбуждено уголовное дело

По факту убийства армянского солдата сослуживцем возбуждено уголовное дело В Армении возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в убийстве своего товарища
В регионе
6 мая 2021 г. 00:44
По факту убийства армянского солдата сослуживцем возбуждено уголовное дело

В Армении возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в убийстве своего сослуживца.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

Как говорится в информации, 4-го мая, около 20:00 по местному времени, на боевой позиции одной из воинских частей военнослужащий срочной службы, рядовой Артем Мелконян (2002 года рождения) во время дежурства получил смертельное огнестрельное ранение в голову в результате выстрела, произошедшего из-за нарушения сослуживцем правил обращения с оружием.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами и представляющими повышенную опасность для окружающих предметами, материалами и веществами" Уголовного кодекса Армении.

Ведется предварительное следствие.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Erməni hərbi qulluqçunun əsgər yoldaşını öldürməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Премьер-министр Грузии: У нас особое отношение к Азербайджану
Премьер-министр Грузии: У нас особое отношение к Азербайджану
5 мая 2021 г. 23:30
Давид Залкалиани: Наше стратегическое партнерство с Азербайджаном получит новый импульс
Давид Залкалиани: "Наше стратегическое партнерство с Азербайджаном получит новый импульс"
5 мая 2021 г. 22:13
Грузия намерена возобновить крупный турпоток из Азербайджана
Грузия намерена возобновить крупный турпоток из Азербайджана
5 мая 2021 г. 21:38
Между Азербайджаном и Грузией готовятся новые документы
Между Азербайджаном и Грузией готовятся новые документы
5 мая 2021 г. 21:12
Спикер парламента Грузии возглавит группу дружбы с Азербайджаном
Спикер парламента Грузии возглавит группу дружбы с Азербайджаном
5 мая 2021 г. 19:35
Гарибашвили: Грузия и дальше будет другом Азербайджана
Гарибашвили: Грузия и дальше будет другом Азербайджана
5 мая 2021 г. 19:20
Сахиба Гафарова: Азербайджан и Грузия всегда поддерживали друг друга
Сахиба Гафарова: Азербайджан и Грузия всегда поддерживали друг друга
5 мая 2021 г. 19:09
Азербайджан и Грузия восстановят активное экономическое сотрудничество
Азербайджан и Грузия восстановят активное экономическое сотрудничество
5 мая 2021 г. 18:30
Грузия обсуждает открытие сухопутных границ
Грузия обсуждает открытие сухопутных границ
5 мая 2021 г. 18:23
Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного производства Спутника V в Турции
Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного производства "Спутника V" в Турции
5 мая 2021 г. 18:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi