По факту убийства армянского солдата сослуживцем возбуждено уголовное дело

В Армении возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в убийстве своего товарища

В Армении возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в убийстве своего сослуживца.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

Как говорится в информации, 4-го мая, около 20:00 по местному времени, на боевой позиции одной из воинских частей военнослужащий срочной службы, рядовой Артем Мелконян (2002 года рождения) во время дежурства получил смертельное огнестрельное ранение в голову в результате выстрела, произошедшего из-за нарушения сослуживцем правил обращения с оружием.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами и представляющими повышенную опасность для окружающих предметами, материалами и веществами" Уголовного кодекса Армении.

Ведется предварительное следствие.