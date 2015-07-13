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    По факту обрушения казармы в Омске возбуждено уголовное дело по трем статьям

    Статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Следователи завели дело по трем статьям, в том числе о "халатности" и "нарушении правил безопасности", после обрушения казармы ВДВ в Омске. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

    Отмечается, что третья статья - "превышение должностных полномочий".

    "Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Главного военного следственного управления СК России. Уже создан штаб по расследованию этой трагедии, который возглавил первый заместитель руководителя Главного военного следственного управления СК России", - отметил Маркин.

    Он добавил, что санкции статей, по которым возбуждено уголовное дело, предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

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