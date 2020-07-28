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Report Georgia

Планируется очередная эвакуация азербайджанцев из Грузии

Планируется очередная эвакуация азербайджанцев из Грузии Наши соотечественники на четырех автобусах будут доставлены на КПП "Красный мост"
В регионе
28 июля 2020 г. 14:13
Планируется очередная эвакуация азербайджанцев из Грузии

Ведется подготовка к очередной эвакуации наших соотечественников из Грузии.

Об этом местному бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Среди них 150 граждан Азербайджана и порядка 100 этнических азербайджанцев. В списке также значатся 8 азербайджанцев, являющихся гражданами России и 1 азербайджанец с турецким гражданством. Сегодня эти лица будут протестированы на коронавирус.

29 июля в 10:00 наши соотечественники на четырех автобусах будут доставлены на КПП "Красный мост".

Напомним, что до сих пор посредством территории Грузии в Азербайджан были доставлены 1 000 наших соотечественников.

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