Планируется очередная эвакуация азербайджанцев из Грузии

Наши соотечественники на четырех автобусах будут доставлены на КПП "Красный мост"

Ведется подготовка к очередной эвакуации наших соотечественников из Грузии.

Об этом местному бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Среди них 150 граждан Азербайджана и порядка 100 этнических азербайджанцев. В списке также значатся 8 азербайджанцев, являющихся гражданами России и 1 азербайджанец с турецким гражданством. Сегодня эти лица будут протестированы на коронавирус.

29 июля в 10:00 наши соотечественники на четырех автобусах будут доставлены на КПП "Красный мост".

Напомним, что до сих пор посредством территории Грузии в Азербайджан были доставлены 1 000 наших соотечественников.