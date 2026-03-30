Пезешкиан: В Иране не будет сбоев в предоставлении услуг населению

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти страны не допустят перебоев в предоставлении услуг населению на фоне текущей ситуации.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в X.

По словам Пезешкиана, правительство продолжает служить народу и не позволит возникнуть каким-либо сбоям в обеспечении граждан необходимыми услугами.

"Вместе, проявляя национальную солидарность, мы противостоим жестокому вторжению", - отметил он.

Президент Ирана также сообщил, что на состоявшемся заседании кабинета министров дал высокую оценку усилиям вооруженных сил страны и выразил благодарность народу Ирана за мужество и трудолюбие.