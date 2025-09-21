Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Пезешкиан отправится 23 сентября в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

    В регионе
    • 21 сентября, 2025
    • 16:43
    Пезешкиан отправится 23 сентября в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан вылетит в Нью-Йорк 23 сентября для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Как передает Report, об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента исламской республики по политическим вопросам Мехди Санаи.

    "Президент отправится в Нью-Йорк во вторник 1 мехра (соответствует 23 сентября по григорианскому календарю - ред.) и выступит с речью в Организации Объединенных Наций в среду утром", - написал он в соцсети X.

    По словам Санаи, у Пезешкиана также запланированы встречи с главами других государств и с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня на сессии ГА ООН пройдут с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.

    президент Ирана Масуд Пезешкиан Генассамблея ООН США
    Pezeshkian to travel to New York on September 23 for UN General Assembly

    Последние новости

    17:00

    Ферстаппену вручен Кубок Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

    Формула 1
    16:43

    Пезешкиан отправится 23 сентября в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

    В регионе
    16:41
    Фото

    "Формула 1": Определился победитель Гран-при Азербайджана — ОБНОВЛЕНО-4

    Формула 1
    16:29

    Во время беспорядков в Маниле пострадали около 40 полицейских

    Другие страны
    16:15

    На дорогах Азербайджана из-за тумана и дождя снизится дальность видимости

    Экология
    16:04

    Озгюр Озель переизбран председателем НРП

    В регионе
    15:53

    Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Экология
    15:39

    СМИ: УЕФА может отстранить Израиль от всех европейских турниров

    Футбол
    15:24

    Австралия объявит о признании палестинского государства

    Другие страны
    Лента новостей