Пезешкиан отправится 23 сентября в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вылетит в Нью-Йорк 23 сентября для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента исламской республики по политическим вопросам Мехди Санаи.

"Президент отправится в Нью-Йорк во вторник 1 мехра (соответствует 23 сентября по григорианскому календарю - ред.) и выступит с речью в Организации Объединенных Наций в среду утром", - написал он в соцсети X.

По словам Санаи, у Пезешкиана также запланированы встречи с главами других государств и с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня на сессии ГА ООН пройдут с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.