    Pezeşkian sentyabrın 23-də ABŞ-yə gedəcək

    Region
    • 21 sentyabr, 2025
    • 17:13
    Pezeşkian sentyabrın 23-də ABŞ-yə gedəcək

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian BMT Baş Assambleyasının 80-cı sessiyasında iştirak etmək üçün sentyabrın 23-də Nyu-Yorka uçacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İslam Respublikasının Prezidenti administrasiyasının siyasi məsələlər üzrə müavini Mehdi Sanayi bildirib.

    "Prezident 23 sentyabr, çərşənbə axşamı Nyu-Yorka yola düşəcək və çərşənbə günü səhər Birləşmiş Millətlər Təşkilatında çıxış edəcək", - o, "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Sanayinin sözlərinə görə, Pezeşkianın digər dövlət başçıları və BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş ilə görüşləri də planlaşdırılır.

    BMT Baş Assambleyası sessiyasında yüksək səviyyəli həftə çərçivəsində ümumi siyasi müzakirələr 23-27 sentyabr, həmçinin 29 sentyabr tarixlərində keçiriləcək.

    BMT Baş Assambleyası Məsud Pezeşkian Nyu-York
    Пезешкиан отправится 23 сентября в Нью-Йорк для участия в ГА ООН
    Pezeshkian to travel to New York on September 23 for UN General Assembly

