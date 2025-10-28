Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В регионе
    • 28 октября, 2025
    • 13:23
    Пезешкиан отметил вклад Азербайджана в укрепление сотрудничества стран ОЭС

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил важную роль Азербайджана в углублении взаимодействия между странами-членами организации ОЭС.

    Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом он заявил, выступая на 4-м совещании министров внутренних дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране.

    По словам Пезешкиана, недавний саммит ОЭС, прошедший в Ханкенди, стал ярким примером растущей решимости государств региона укреплять партнерство и совместно работать над обеспечением устойчивого развития и безопасности.

    Президент подчеркнул важность совместных усилий в таких сферах, как управление границами, борьба с нелегальной миграцией, торговлей людьми, контрабандой наркотиков, терроризмом и организованной преступностью. По его словам, это ключевые направления для достижения стабильности и процветания.

    Пезешкиан заявил, что устойчивая безопасность является ключом к региональному развитию, и призвал ускорить создание совместных полицейских сил ОЭС.

    Он также выразил уверенность, что инициатива "Видение ОЭС-2035", выдвинутая в рамках сотрудничества, откроет новые перспективы для экономического роста и партнерства.

    Напомним, что 3-4 июля в городе Ханкенди (Азербайджан) прошел 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Саммит, проходивший под девизом "Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего", был посвящен вопросам экономического сотрудничества, устойчивого развития и борьбы с изменением климата.

    "Видение ОЭС-2035" относится к стратегическому документу Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который был разработан для определения направлений развития и сотрудничества в регионе Центральной Азии и Ближнего Востока до 2035 года. Документ направлен на укрепление экономического партнерства, стимулирование торговли и инвестиций, а также на повышение благосостояния в странах-членах.

    Иран ОЭС Азербайджан МВД Масуд Пезешкиан
