    • 07 мая, 2026
    • 13:11
    Пезешкиан: Открытие Ормуза зависит от снятия блокады, введенной США

    Любые переговоры о полном открытии Ормузского пролива требуют снятия военно-морской блокады, введенной Соединенными Штатами.

    Как передает Report со ссылкой на иранские медиа, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

    Президенты двух стран обсудили региональные события, процесс переговоров и некоторые стратегические вопросы, включая ситуацию в Ормузском проливе.

    Пезешкиан положительно оценил позицию Франции, который призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке разрешить его путем диалога.

    Касаясь возобновления переговоров с США при посредничестве пакистанской стороны, президент Ирана сказал, что их эффективность зависит от окончания войны и предоставления необходимых гарантий о невозобновлении операций против Ирана. Он также отметил, что Иран готов решать все вопросы в рамках международного права и норм.

    Отметим, что телефонный разговор между Пезешкианом и Макроном состоялся вчера.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Масуд Пезешкиан Эмманюэль Макрон
    Пезешкиан: Открытие Ормуза зависит от снятия блокады, введенной США

