Пезешкиан: Открытие Ормуза зависит от снятия блокады, введенной США

Любые переговоры о полном открытии Ормузского пролива требуют снятия военно-морской блокады, введенной Соединенными Штатами.

Как передает Report со ссылкой на иранские медиа, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Президенты двух стран обсудили региональные события, процесс переговоров и некоторые стратегические вопросы, включая ситуацию в Ормузском проливе.

Пезешкиан положительно оценил позицию Франции, который призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке разрешить его путем диалога.

Касаясь возобновления переговоров с США при посредничестве пакистанской стороны, президент Ирана сказал, что их эффективность зависит от окончания войны и предоставления необходимых гарантий о невозобновлении операций против Ирана. Он также отметил, что Иран готов решать все вопросы в рамках международного права и норм.

Отметим, что телефонный разговор между Пезешкианом и Макроном состоялся вчера.