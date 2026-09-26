Пезешкиан: Ормузский вопрос можно решить путем диалога, а не силой

Вопрос Ормузского пролива может быть решен путем диалога, а не силовым методом.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Что касается Ормузского пролива, не мы первыми закрыли путь. Путь закрыла США, а регион поджег Израиль. Этот вопрос может быть решен не насилием и принуждением, а диалогом", - заявил он и добавил, что Иран верен подписанному соглашению, а правила условия сделки нарушили США.

По его словам, в сложившихся условиях иранская сторона не доверяет администрации Трампа:

"Мы не знаем, на каких правилах с ними разговаривать; будут ли они держать свое слово? Сколько бы переговоров мы ни вели, завтра они могут с легкостью не признать сказанное слово или подписанное соглашение. [Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху не смог заставить сдаться Газу, которая у него перед глазами; а теперь хочет сменить иранское правительство? Дела Йемена нас не касаются. Мы лишь испытываем сочувствие. Дело не в том, что мы что-то делаем в Йемене. По нашему мнению, Йемен и Саудовская Аравия не должны воевать друг с другом".

Он заявил, что Саудовская Аравия может стать центром единства мусульман, поскольку именно там находятся священные для мусульман Мекка и Медина.

"Саудовская Аравия может объединить мусульман, чтобы вместо споров они решали свои проблемы совместно, прямо там", - подчеркнул президент Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил иранский план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.