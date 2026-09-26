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    Пезешкиан: Ормузский вопрос можно решить путем диалога, а не силой

    В регионе
    • 26 сентября, 2026
    • 19:36
    Пезешкиан: Ормузский вопрос можно решить путем диалога, а не силой

    Вопрос Ормузского пролива может быть решен путем диалога, а не силовым методом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу Al Jazeera.

    "Что касается Ормузского пролива, не мы первыми закрыли путь. Путь закрыла США, а регион поджег Израиль. Этот вопрос может быть решен не насилием и принуждением, а диалогом", - заявил он и добавил, что Иран верен подписанному соглашению, а правила условия сделки нарушили США.

    По его словам, в сложившихся условиях иранская сторона не доверяет администрации Трампа:

    "Мы не знаем, на каких правилах с ними разговаривать; будут ли они держать свое слово? Сколько бы переговоров мы ни вели, завтра они могут с легкостью не признать сказанное слово или подписанное соглашение. [Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху не смог заставить сдаться Газу, которая у него перед глазами; а теперь хочет сменить иранское правительство? Дела Йемена нас не касаются. Мы лишь испытываем сочувствие. Дело не в том, что мы что-то делаем в Йемене. По нашему мнению, Йемен и Саудовская Аравия не должны воевать друг с другом".

    Он заявил, что Саудовская Аравия может стать центром единства мусульман, поскольку именно там находятся священные для мусульман Мекка и Медина.

    "Саудовская Аравия может объединить мусульман, чтобы вместо споров они решали свои проблемы совместно, прямо там", - подчеркнул президент Ирана.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил иранский план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

    Масуд Пезешкиан Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Переговоры между США и Ираном Исламская Республика Иран
    Pezeşkian: Hörmüz məsələsi güc yolu ilə yox, dialoqla həll oluna bilər
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