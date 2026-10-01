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    В Ханкенди завершился цикл тренингов по минной безопасности

    Внутренняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 21:19
    В Ханкенди завершился цикл тренингов по минной безопасности

    В Ханкенди прошли заключительные тренинги по информированию о минной опасности в рамках грантового проекта "Поддержка борьбы с угрозой мин и взрывоопасных боеприпасов", реализуемого Международным фондом евразийской прессы (МФЕП) при совместной поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и Фонда возрождения Карабаха и координации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    Как сообщает Report, в рамках проекта для студентов Карабахского университета были проведены два тренинга.

    Перед началом занятий руководитель проекта Худаверди Гулиев отметил особую важность информирования населения, прежде всего молодежи, об опасности мин и взрывоопасных боеприпасов в условиях продолжающегося возвращения граждан, заселения и образовательного процесса на освобожденных от оккупации территориях.

    Он поблагодарил донорские организации за поддержку проекта, а также все соответствующие структуры, оказавшие содействие в решении организационных вопросов и проведении тренингов. От имени Международного фонда евразийской прессы Х.Гулиев особо поблагодарил соответствующие специальные представительства президента Азербайджана и руководство образовательных учреждений за оказанную поддержку.

    В свою очередь региональный административный директор МФЕП Руслан Ибрагимбейли отметил, что это очередной тренинг по информированию об опасности мин и взрывоопасных боеприпасов, проведенный Фондом в Карабахском университете. Он также высоко оценил интерес студентов к этой теме и их активное участие в занятиях.

    Затем тренер Камран Мамедли подробно рассказал участникам о видах мин, минах-ловушках и минах-сюрпризах, неразорвавшихся боеприпасах и связанных с ними угрозах, признаках опасных территорий, правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов и порядке информирования соответствующих служб.

    Занятия прошли в интерактивном формате. Тренер ответил на вопросы студентов, состоялось обсуждение затронутых тем.

    По завершении тренинга участникам вручили подготовленные в рамках проекта специальные информационные материалы.

    Отметим, что проведением этих тренингов в Карабахском университете завершились все просветительские мероприятия, предусмотренные проектом. Его основной целью было повышение осведомленности об опасности мин и взрывоопасных боеприпасов среди жителей, работников и учащихся Агдамского, Агдеринского и Ходжалинского районов, а также города Ханкенди, что призвано способствовать предотвращению минных инцидентов и обеспечению безопасности людей.

    В Ханкенди завершился цикл тренингов по минной безопасности
    В Ханкенди завершился цикл тренингов по минной безопасности
    В Ханкенди завершился цикл тренингов по минной безопасности
    В Ханкенди завершился цикл тренингов по минной безопасности
    В Ханкенди завершился цикл тренингов по минной безопасности
    В Ханкенди завершился цикл тренингов по минной безопасности
    В Ханкенди завершился цикл тренингов по минной безопасности
    В Ханкенди завершился цикл тренингов по минной безопасности
    В Ханкенди завершился цикл тренингов по минной безопасности
    Карабах Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Минная опасность
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    Xankəndidə mina təhlükəsinə dair yekun maarifləndirmə təlimləri keçirilib
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