В Ханкенди завершился цикл тренингов по минной безопасности

В Ханкенди прошли заключительные тренинги по информированию о минной опасности в рамках грантового проекта "Поддержка борьбы с угрозой мин и взрывоопасных боеприпасов", реализуемого Международным фондом евразийской прессы (МФЕП) при совместной поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и Фонда возрождения Карабаха и координации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Как сообщает Report, в рамках проекта для студентов Карабахского университета были проведены два тренинга.

Перед началом занятий руководитель проекта Худаверди Гулиев отметил особую важность информирования населения, прежде всего молодежи, об опасности мин и взрывоопасных боеприпасов в условиях продолжающегося возвращения граждан, заселения и образовательного процесса на освобожденных от оккупации территориях.

Он поблагодарил донорские организации за поддержку проекта, а также все соответствующие структуры, оказавшие содействие в решении организационных вопросов и проведении тренингов. От имени Международного фонда евразийской прессы Х.Гулиев особо поблагодарил соответствующие специальные представительства президента Азербайджана и руководство образовательных учреждений за оказанную поддержку.

В свою очередь региональный административный директор МФЕП Руслан Ибрагимбейли отметил, что это очередной тренинг по информированию об опасности мин и взрывоопасных боеприпасов, проведенный Фондом в Карабахском университете. Он также высоко оценил интерес студентов к этой теме и их активное участие в занятиях.

Затем тренер Камран Мамедли подробно рассказал участникам о видах мин, минах-ловушках и минах-сюрпризах, неразорвавшихся боеприпасах и связанных с ними угрозах, признаках опасных территорий, правилах поведения при обнаружении подозрительных предметов и порядке информирования соответствующих служб.

Занятия прошли в интерактивном формате. Тренер ответил на вопросы студентов, состоялось обсуждение затронутых тем.

По завершении тренинга участникам вручили подготовленные в рамках проекта специальные информационные материалы.

Отметим, что проведением этих тренингов в Карабахском университете завершились все просветительские мероприятия, предусмотренные проектом. Его основной целью было повышение осведомленности об опасности мин и взрывоопасных боеприпасов среди жителей, работников и учащихся Агдамского, Агдеринского и Ходжалинского районов, а также города Ханкенди, что призвано способствовать предотвращению минных инцидентов и обеспечению безопасности людей.