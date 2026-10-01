Ялчын Рафиев обсудил с делегацией ЕС отношения Азербайджана и Евросоюза

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев встретился с находящейся с визитом в стране делегацией Рабочей группы Совета Европейского союза по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST).

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и ЕС, приоритеты партнерства, переговоры по новому двустороннему соглашению, сотрудничество в энергетической и транспортной сферах, вопросы климата, а также региональная повестка.

Замглавы МИД отметил активизацию контактов на высоком уровне между Азербайджаном и ЕС в последнее время, а также расширение сотрудничества в сферах энергетики, торговли и транспортной взаимосвязанности. Стороны подчеркнули растущее значение Среднего коридора. Делегации была представлена информация о работе Азербайджана по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, Бакинском порту и проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях.

В контексте энергетического сотрудничества была отмечена роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Стороны также обсудили перспективы увеличения поставок природного газа и реализуемые проекты в области возобновляемой энергетики.

В ходе обмена мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией была представлена информация о прогрессе, достигнутом после Вашингтонского саммита, мирной повестке Азербайджана и предпринимаемых шагах по укреплению доверия.

В завершение встречи представители делегации получили ответы на интересующие их вопросы.