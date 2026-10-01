Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Введены новые правила онлайн-покупки билетов на поезд Баку–Тбилиси–Баку

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2026
    • 21:09
    Введены новые правила онлайн-покупки билетов на поезд Баку–Тбилиси–Баку

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) вводят новые правила верификации при онлайн-покупке билетов на маршрут Баку–Тбилиси–Баку.

    Как сообщили Report в АЖД, данное решение принято в целях защиты интересов пассажиров и предотвращения возможных нарушений.

    Граждане Азербайджана должны верифицировать свои данные в личных кабинетах на веб-сайте АЖД и в приложении ADY Mobile посредством mygov ID. После ввода FİN-кода необходимые данные отобразятся автоматически.

    Отмечается, что для приобретения билета завершение верификации является обязательным.

    Граждане иностранных государств для верификации должны ввести название своей страны и номер телефона, подтвердив данные посредством OTP-кода.

    Уточняется, что для прохождения верификации в ADY Mobile необходимо обновить приложение в 00:00 (в ночь на 2 октября).

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Поезд Баку-Тбилиси
    Bakı–Tbilisi–Bakı marşrutu üzrə onlayn bilet alışında yeni qaydalar tətbiq edilir
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    22:03

    Путин не видит смысла в частичном прекращении ударов между РФ и Украиной

    В регионе
    21:56
    Фото

    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Лихтенштейном в Лиге наций - ОБНОВЛЕНО

    Футбол
    21:53
    Фото

    Агиль Гурбанов встретился на полях ADEX-2026 с представителями оборонных ведомств Турции и Латвии

    Армия
    21:51
    Фото

    Ялчын Рафиев обсудил с делегацией ЕС отношения Азербайджана и Евросоюза

    Внешняя политика
    21:48

    Центр Гейдара Алиева подсветили в цвета флага Китая

    Внешняя политика
    21:38

    Азербайджан призвал ООН усилить противодействие колониализму

    Внешняя политика
    21:19
    Фото

    В Ханкенди завершился цикл тренингов по минной безопасности

    Внутренняя политика
    21:09

    Введены новые правила онлайн-покупки билетов на поезд Баку–Тбилиси–Баку

    Инфраструктура
    20:54

    Путин: РФ не собирается нападать на другие страны, но ответит на прямую атаку всеми возможными средствами

    В регионе
    Лента новостей