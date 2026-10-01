Введены новые правила онлайн-покупки билетов на поезд Баку–Тбилиси–Баку

Азербайджанские железные дороги (АЖД) вводят новые правила верификации при онлайн-покупке билетов на маршрут Баку–Тбилиси–Баку.

Как сообщили Report в АЖД, данное решение принято в целях защиты интересов пассажиров и предотвращения возможных нарушений.

Граждане Азербайджана должны верифицировать свои данные в личных кабинетах на веб-сайте АЖД и в приложении ADY Mobile посредством mygov ID. После ввода FİN-кода необходимые данные отобразятся автоматически.

Отмечается, что для приобретения билета завершение верификации является обязательным.

Граждане иностранных государств для верификации должны ввести название своей страны и номер телефона, подтвердив данные посредством OTP-кода.

Уточняется, что для прохождения верификации в ADY Mobile необходимо обновить приложение в 00:00 (в ночь на 2 октября).