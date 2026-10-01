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    Путин не видит смысла в частичном прекращении ударов между РФ и Украиной

    В регионе
    • 01 октября, 2026
    • 22:03
    Путин не видит смысла в частичном прекращении ударов между РФ и Украиной

    Президент России Владимир Путин посчитал бессмысленными поступившие предложения по взаимному прекращению ударов в ходе российско-украинского конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом он заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

    "Нам говорят: "Давайте они прекратят наносить удары по вашим нефтеперерабатывающим заводам, а вы прекратите удары по их кораблям. Пусть они гражданские грузы, сельхозпродукцию вывозят". А как же наши другие гражданские грузы? Такие, как нефть, нефтепродукты? Вот они прекратят удары, и поэтому станет больше дизельного топлива, которой так нужно, скажем, в США. У нас станет больше", - заявил Путин, уточнив, что РФ и так хватает дизеля, но на мировые рынки он не попадет из-за санкций.

    "​​​​​А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам в экономическом смысле. Ну, согласитесь, что выглядит нелепо просто. Обо всем этом можно говорить, но надо только говорить, исходя из взаимных интересов", - заявил Путин.

    Владимир Путин Российско-украинский конфликт
    Putin Rusiya və Ukrayna arasında zərbələrin qismən dayandırılmasını mənasız hesab edir
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