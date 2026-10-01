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    Путин: РФ не собирается нападать на другие страны, но ответит на прямую атаку всеми возможными средствами

    В регионе
    • 01 октября, 2026
    • 20:54
    Путин: РФ не собирается нападать на другие страны, но ответит на прямую атаку всеми возможными средствами

    Россия не собирается нападать на другие страны, однако в случае прямой атаки на свои территории будет вынуждена ответить, применив все имеющиеся вооружения.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

    "Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать, ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050-м году. Но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать", - сказал Путин.

    Он призвал граждан европейских стран различать позицию России и позицию политического руководства своих государств.

    Путин также заявил, что Россия располагает определенными военными преимуществами в случае прямого столкновения с НАТО. По его словам, Франция и Великобритания являются ядерными державами, однако Россия обладает средствами поражения, которых, как он утверждает, нет у других стран.

    "Да, конечно, Франция, Великобритания - ядерные державы, мы это прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет, но таких средств поражения, которые сегодня есть у России, ни у кого нет. И это наше конкурентное преимущество", - отметил российский лидер.

    Путин также заявил, что в случае прямого нападения на Калининградскую область или другие российские территории вопрос применения всех имеющихся у России вооружений неизбежно и немедленно появится на повестке дня.

    Владимир Путин Российская Федерация (РФ) Североатлантический альянс (НАТО)
    Putin: Rusiya birbaşa hücuma bütün mümkün vasitələrlə cavab verəcək
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