Пезешкиан обсудил с секретарем Совбеза Армении отношения Тегерана и Еревана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял в субботу в Тегеране секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

Они обсудили двусторонние отношения Тегерана и Еревана, увеличение армяно-иранского товарооборота, региональные процессы.

Сообщается, что Пезешкиан и Григорян обсудили транспортный коридор Север–Юг.

Григорян на встрече заявил, что Ереван готов подписать с Тегераном всеобъемлющий документ о стратегическом сотрудничестве. Секретарь Совбеза также отметил активное присутствие иранских компаний в Армении, добавил, что Армения готова увеличить объем торговли с Исламской Республикой Иран в несколько раз.

Пезешкиан со своей стороны выразил удовлетворение результатами своего недавнего визита в Ереван, назвав его успешным и плодотворным.