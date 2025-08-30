    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    Пезешкиан обсудил с секретарем Совбеза Армении отношения Тегерана и Еревана

    В регионе
    • 30 августа, 2025
    • 15:16
    Пезешкиан обсудил с секретарем Совбеза Армении отношения Тегерана и Еревана

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял в субботу в Тегеране секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.

    Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

    Они обсудили двусторонние отношения Тегерана и Еревана, увеличение армяно-иранского товарооборота,  региональные процессы.

    Сообщается, что Пезешкиан и Григорян обсудили транспортный коридор Север–Юг.

    Григорян на встрече заявил, что Ереван готов подписать с Тегераном всеобъемлющий документ о стратегическом сотрудничестве. Секретарь Совбеза также отметил активное присутствие иранских компаний в Армении, добавил, что Армения готова увеличить объем торговли с Исламской Республикой Иран в несколько раз.

    Пезешкиан со своей стороны выразил удовлетворение результатами своего недавнего визита в Ереван, назвав его успешным и плодотворным. 

    Иран   Масуд Пезешкиан   Армения   Армен Григорян   Южный Кавказ  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Məsud Pezeşkian Armen Qriqoryanla Tehran və İrəvan arasındakı münasibətləri müzakirə edib

    Лента новостей