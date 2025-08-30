Məsud Pezeşkian Armen Qriqoryanla Tehran və İrəvan arasındakı münasibətləri müzakirə edib

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Region
    • 30 avqust, 2025
    • 15:26
    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian avqustun 30-da Tehranda Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanı qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran KİV-ləri məlumat yayıb.

    Onlar Tehran və İrəvan arasında ikitərəfli münasibətləri, iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsinin artırılmasını, regional prosesləri müzakirə ediblər.

    Bildirilib ki, M.Pezeşkian və A.Qriqoryan Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi barədə müzakirə aparıblar. 

    A.Qriqoryan görüşdə bildirib ki, İrəvan Tehran ilə strateji əməkdaşlıq haqqında hərtərəfli sənəd imzalamağa hazırdır. Təhlükəsizlik Şurasının katibi, həmçinin İran şirkətlərinin Ermənistanda fəal iştirakını qeyd edib. O əlavə edib ki, Ermənistan İranləa ticarət həcmini bir neçə dəfə artırmağa hazırdır.

    M.Pezeşkian isə öz növbəsində, İrəvana son səfərinin nəticələrindən məmnunluğunu ifadə edib, onu uğurlu və məhsuldar adlandırıb.

    Пезешкиан обсудил с секретарем Совбеза Армении отношения Тегерана и Еревана

