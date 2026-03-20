Пезешкиан обратился к соседним странам

Иран не хочет вмешиваться во внутренние дела соседних государств.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в эфире телеканала SNN.

"Пусть соседние страны будут уверены, что причиной войны и хаоса в регионе является не Иран, а Израиль", - сказал он.