Пентагон сделает ИИ Palantir базовой системой армии США

Система искусственного интеллекта (ИИ) Maven компании Palantir (PLTR.O) станет официальной программой учета Пентагона.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо заместителя министра обороны США Стива Файнберга руководству ведомства.

По его словам, этот шаг закрепляет долгосрочное использование технологии Palantir по наведению и выбору целей для вооружений во всех Вооруженных силах США.

Отмечается, что внедрение системы Maven Smart System от Palantir обеспечит военных "самыми современными инструментами, необходимыми для обнаружения, сдерживания и доминирования над нашими противниками во всех сферах".

Как следует из письма, решение должно вступить в силу к концу текущего финансового года, который завершается в сентябре.

Maven – программная платформа командования и управления, которая анализирует данные с поля боя и определяет цели. Она уже является основной операционной системой ИИ для американской армии, которая за последние три недели нанесла тысячи прицельных ударов по Ирану.

Присвоение Maven статуса официальной программы учета упростит ее внедрение во всех видах вооруженных сил и обеспечит стабильное долгосрочное финансирование, написал Файнберг.

В записке также предписывается в течение 30 дней передать надзор за Maven от Национального агентства геопространственной разведки в ведение Главного управления цифровых технологий и искусственного интеллекта Пентагона. Будущие контракты с Palantir, говорится в письме, будет курировать армия США.