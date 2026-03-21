Трамп: Америка может обойтись без Ормузского пролива
Другие страны
- 21 марта, 2026
- 03:14
Соединенные Штаты не нуждаются в использовании Ормузского пролива для судоходства, а обеспечением его безопасности должны заниматься страны, зависящие от поставок энергоресурсов через этот маршрут.
Как сообщает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом во Флориду.
"Мы не используем этот пролив, он нам не нужен. Он нужен Европе, Южной Корее, Японии, Китаю и многим другим. Так что им придется тоже принять в этом определенное участие", - сказал Трамп".
Американский лидер также отметил, что Вашингтон рассматривает возможность сворачивания военных усилий на Ближнем Востоке на фоне достижения поставленных целей.
