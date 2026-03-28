    Пезешкиан: Атаки на Иран еще больше углубили недоверие к США

    28 марта, 2026
    • 18:49
    Пезешкиан: Атаки на Иран еще больше углубили недоверие к США

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который пытается выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном, заявил, что, несмотря на обещания Белого дома не наносить удары по инфраструктуре страны, эти объекты все же оказались под ударом.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом говорится в письменном заявлении М. Пезешкиана, распространенном после его телефонного разговора с Ш. Шарифом.

    "Иран дважды подвергся военному нападению в период ядерных переговоров, проходивших в атмосфере диалога и дипломатии", - заявил Пезешкиан. Он добавил, что, несмотря на утверждения и обещания американских официальных лиц о том, что экономическая и энергетическая инфраструктура не будет подвергаться атакам, эти объекты все же становятся мишенью.

    "Эти противоречивые слова и действия привели к еще большему росту недоверия Ирана к Америке", - подчеркнул он.

    В свою очередь премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отметил, что они решительно осуждают военные атаки против Ирана, в особенности удары, направленные против экономической инфраструктуры страны, и заявил о полной солидарности с Ираном.

    Отметим, что телефонный разговор продолжался более часа.

    Масуд Пезешкиан Шахбаз Шариф Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Pezeşkian ABŞ-nin vədlərinə inanmır
    Последние новости

    19:13
    Видео

    Замглавы ИВ города Баку осмотрел территории, пострадавшие от последствий дождя

    Происшествия
    19:04

    Багдад начал расследование атаки дрона на дом Нечирвана Барзани

    Другие страны
    18:49

    Пезешкиан: Атаки на Иран еще больше углубили недоверие к США

    В регионе
    18:41
    Фото
    Видео

    МВД: Гражданам оказывается помощь на месте

    Внутренняя политика
    18:34

    Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

    В регионе
    18:28

    Турция сменила своего посла в Грузии

    Другие
    18:23

    Бразилия вновь подтвердила поддержку Бачелет как следующего генсека ООН

    Другие страны
    18:09

    В Лянкаране столкнулись автомобили, есть пострадавшие

    Происшествия
    17:58

    В Азербайджане увеличилось производство растительных масел

    Промышленность
    Лента новостей