Пезешкиан: Атаки на Иран еще больше углубили недоверие к США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который пытается выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном, заявил, что, несмотря на обещания Белого дома не наносить удары по инфраструктуре страны, эти объекты все же оказались под ударом.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом говорится в письменном заявлении М. Пезешкиана, распространенном после его телефонного разговора с Ш. Шарифом.

"Иран дважды подвергся военному нападению в период ядерных переговоров, проходивших в атмосфере диалога и дипломатии", - заявил Пезешкиан. Он добавил, что, несмотря на утверждения и обещания американских официальных лиц о том, что экономическая и энергетическая инфраструктура не будет подвергаться атакам, эти объекты все же становятся мишенью.

"Эти противоречивые слова и действия привели к еще большему росту недоверия Ирана к Америке", - подчеркнул он.

В свою очередь премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отметил, что они решительно осуждают военные атаки против Ирана, в особенности удары, направленные против экономической инфраструктуры страны, и заявил о полной солидарности с Ираном.

Отметим, что телефонный разговор продолжался более часа.