Пезешкиан: Иран не пойдет на переговоры, которые обернутся новыми проблемами
В регионе
- 29 сентября, 2025
- 03:28
Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что страна никогда не стремилась создавать ядерное оружие и демонстрировала готовность к диалогу.
Как передает Report, слова политика опубликованы на его официальном сайте.
Пезешкиан подчеркнул, что позиция Исламской Республики по этому вопросу прозрачна и основана на высказываниях представителей власти и религиозных предписаниях.
"Мы всегда заявляли о своей готовности вести рациональный, справедливый и основанный на ясных критериях диалог, однако никогда не согласимся на переговоры, которые вовлекут нас в новые проблемы," - отметил лидер.
Пезешкиан: Иран не пойдет на переговоры, которые обернутся новыми проблемами
