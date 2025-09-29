Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Пезешкиан: Иран не пойдет на переговоры, которые обернутся новыми проблемами

    В регионе
    • 29 сентября, 2025
    • 03:28
    Пезешкиан: Иран не пойдет на переговоры, которые обернутся новыми проблемами

    Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что страна никогда не стремилась создавать ядерное оружие и демонстрировала готовность к диалогу.

    Как передает Report, слова политика опубликованы на его официальном сайте.

    Пезешкиан подчеркнул, что позиция Исламской Республики по этому вопросу прозрачна и основана на высказываниях представителей власти и религиозных предписаниях.

    "Мы всегда заявляли о своей готовности вести рациональный, справедливый и основанный на ясных критериях диалог, однако никогда не согласимся на переговоры, которые вовлекут нас в новые проблемы," - отметил лидер.

    Иран Масуд Пезешкиан ядерное оружие

    Последние новости

    03:52

    Выборы в Молдове: Партия Санду получает единоличное большинство в новом парламенте - ОБНОВЛЕНО 3

    Другие страны
    03:28

    Пезешкиан: Иран не пойдет на переговоры, которые обернутся новыми проблемами

    В регионе
    02:47

    Власти Великобритании намерены построить 12 новых городов

    Другие страны
    02:17
    Фото

    Азербайджан в ООН: Механизмы по правам человека должны быть свободны от двойных стандартов

    Внешняя политика
    01:58

    Трамп заявил, что Хегсет встретится с генералами для укрепления их боевого духа

    Другие страны
    01:26

    Зеленский: Россия использует танкеры для запуска дронов в странах Европы

    Другие страны
    00:53

    Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов нападением на христиан в США

    Другие страны
    00:34

    В США неизвестный устроил стрельбу в мормонской церкви, есть погибший и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:54

    ФИФА планирует изменить правило пенальти

    Футбол
    Лента новостей