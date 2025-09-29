Пезешкиан: Иран не пойдет на переговоры, которые обернутся новыми проблемами

Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что страна никогда не стремилась создавать ядерное оружие и демонстрировала готовность к диалогу.

Как передает Report, слова политика опубликованы на его официальном сайте.

Пезешкиан подчеркнул, что позиция Исламской Республики по этому вопросу прозрачна и основана на высказываниях представителей власти и религиозных предписаниях.

"Мы всегда заявляли о своей готовности вести рациональный, справедливый и основанный на ясных критериях диалог, однако никогда не согласимся на переговоры, которые вовлекут нас в новые проблемы," - отметил лидер.