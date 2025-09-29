Pezeşkian: Bizi yeni problemlərə cəlb edəcək danışıqlara heç vaxt razı olmayacağıq

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    29 sentyabr, 2025
    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bəyan edib ki, ölkəsi heç vaxt nüvə silahı yaratmağa çalışmayıb və dialoqa hazır olduğunu nümayiş etdirib.

    "Report"un məlumatına görə, siyasətçinin sözləri onun rəsmi saytında dərc edilib.

    Pezeşkian vurğulayıb ki, İslam Respublikasının bu məsələ ilə bağlı mövqeyi şəffafdır və hakimiyyət nümayəndələrinin bəyanatlarına və dini qaydalara əsaslanır.

    "Biz həmişə rasional, ədalətli və aydın meyarlara əsaslanan dialoq aparmağa hazır olduğumuzu bəyan etmişik, lakin bizi yeni problemlərə cəlb edəcək danışıqlara heç vaxt razı olmayacağıq", - deyə lider qeyd edib.

    Məsud Pezeşkian İran nüvə
