Pezeşkian: Bizi yeni problemlərə cəlb edəcək danışıqlara heç vaxt razı olmayacağıq
Region
- 29 sentyabr, 2025
- 03:54
İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bəyan edib ki, ölkəsi heç vaxt nüvə silahı yaratmağa çalışmayıb və dialoqa hazır olduğunu nümayiş etdirib.
"Report"un məlumatına görə, siyasətçinin sözləri onun rəsmi saytında dərc edilib.
Pezeşkian vurğulayıb ki, İslam Respublikasının bu məsələ ilə bağlı mövqeyi şəffafdır və hakimiyyət nümayəndələrinin bəyanatlarına və dini qaydalara əsaslanır.
"Biz həmişə rasional, ədalətli və aydın meyarlara əsaslanan dialoq aparmağa hazır olduğumuzu bəyan etmişik, lakin bizi yeni problemlərə cəlb edəcək danışıqlara heç vaxt razı olmayacağıq", - deyə lider qeyd edib.
