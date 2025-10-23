Пезешкиан: Город Урмия некогда был иранским Парижем, вот во что мы его превратили

Город Урмия некогда считался иранским Парижем, вот во что мы его превратили.

Как сообщает Report со ссылкой на SNN, об этом сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан, комментируя ситуацию в регионе после высыхания озера Урмия.

В ходе своего выступления в городе Урмия он подверг резкой критике загрязнение окружающей среды и уничтожение природных ресурсов: "Урмия некогда считалась иранским Парижем, вот во что мы его превратили".

Президент также выразил неудовлетворение текущим положением дел в Мехабаде и отметил, что необходимы серьезные изменения в системе управления.

Высыхание озера Урмия уничтожило природу и экологию провинций Западный и Восточный Азербайджан (центр - Тебриз). Эксперты опасаются, что это стихийное бедствие может вызвать болезни и засуху в регионе.