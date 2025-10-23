İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Pezeşkian: Urmiya İranın Parisi idi, görün, biz onu nə günə qoymuşuq

    Region
    • 23 oktyabr, 2025
    • 16:47
    Pezeşkian: Urmiya İranın Parisi idi, görün, biz onu nə günə qoymuşuq

    Urmiya bir vaxtlar İranın Parisi idi, indi isə nəyə oxşadığı da məlum deyil.

    "Report" SNN-ə istinadən xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Urmiya gölü quruduqdan sonra bölgədəki vəziyyəti şərh edərkən bildirib.

    O, Qərbi Azərbaycanın mərkəzi Urmiya şəhərində çıxışı zamanı onun çirklənməsi, ətraf mühitin, təbiətin məhv edildiyini sərt şəkildə pisləyib: "Urmiya bir vaxtlar İranın Parisi idi, indi, görün, biz onu nə günə qoymuşuq".

    Bu zaman iclas zalında yerdən "Əfqanıstana" deyirlər, o da bunu təkrarlayır: "Əfqanıstana çevrilib".

    Prezident, həmçinin Məhabadda aparılan işlərin vəziyyətindən də narazılıq edib və idarəetmədə ciddi dəyişikliklərin vacibliyini vurğulayıb.

    Urmiya gölünün quruması Qərbi və Şərqi Azərbaycan (mərkəzi Təbriz) əyalətlərinin təbiətini, ekologiyasını məhv edib. Mütəxəssislər bu təbii fəlakət səbəbindən regionda xəstəliklərin yaranacağını, quraqlığın olacağını proqnozlaşdırırlar.

    Məsud Pezeşkian Urmiya İran Qərbi Azərbaycan Şərqi Azərbaycan
    Пезешкиан: Город Урмия некогда был иранским Парижем, вот во что мы его превратили

    Son xəbərlər

    17:46

    Bu ilin 9 ayı ərzində Azərbaycana 40 milyona yaxın siqaret qanunsuz gətirilib

    Hadisə
    17:45

    Salyanda avtomobil yanıb

    Hadisə
    17:44

    ARDNF Serbiyaya 73 milyon dollara yaxın investisiya qoyub

    Maliyyə
    17:42

    "Qarabağ"ın akademiyasının koordinatoru: "U-19-dan daha artığını tələb etmək doğru olmaz"

    Futbol
    17:41
    Foto

    Sahil Babayev Azərbaycan şirkətlərini Serbiya və Balkan regionunda əməkdaşlığı genişləndirməyə dəvət edib

    Biznes
    17:39

    Builki sertifikasiyada 6 600-dən çox müəllim yüksək bal toplayıb, maaşlarında 35 % artım olacaq

    Elm və təhsil
    17:36
    Foto

    14 yaşadək cüdoçular arasında region birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:35

    Tramp Qəzzaya səfər edəcək

    Digər
    17:34

    UKrayna "Patriot" tədarükü üçün növbə qaydasını dəyişdirməyi təklif edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti