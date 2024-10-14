Пезешкиан: Будем контролировать судебный процесс по делу о нападении на посольство Азербайжана

Иран будет держать под контролем судебное разбирательство по делу о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране.

Иран будет держать под контролем судебное разбирательство по делу о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с вице-президентом Азербайджана Шахином Мустафаевым.

"Мы будем следить за этим делом до полного выполнения юридических процедур", - отметил он.

Отметим, что утром 27 января 2023 года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался через охранный пост дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автомата Калашникова. Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения при отражении нападения. После этого инцидента дипломатическое представительство прекратило свою деятельность в Тегеране.

Напомним, что посольство Азербайджана возобновило деятельность с 15 июля по новому адресу в районе Даррус в Тегеране.