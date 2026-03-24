Песков: США и Иран выступают с противоречивыми заявлениями по переговорам

В Кремле не обладают объективной информацией по вопросу возобновления контактов между США и Ираном.

Как передает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы фиксируем целый набор противоречивых заявлений со всех сторон (США и Ирана - ред.), одни противоречат другим. Как обстоят дела на самом деле, мы не знаем", - отметил пресс-секретарь.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что не имел прямых контактов с США.