    • 24 mart, 2026
    • 14:00
    Peskov: ABŞ və İran danışıqlarla bağlı ziddiyyətli bəyanatlarla çıxış edir

    Kremldə ABŞ və İran arasında təmasların bərpası məsələsi ilə bağlı obyektiv məlumat yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib.

    "Bütün tərəflərin (ABŞ və İran - red.) bir sıra ziddiyyətli bəyanatlar səsləndirdiklərini qeydə alırıq. Onlar bir-birilərinə ziddirlər. Bununla bağlı vəziyyətin əslində necə olduğunu bilmirik", - mətbuat katibi qeyd edib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Песков: США и Иран выступают с противоречивыми заявлениями по переговорам

    Son xəbərlər

    14:22

    Kats: İsrail ordusu "Hizbullah" təhlükəsi aradan qaldırılana qədər Livanın cənubunda qalacaq

    Digər ölkələr
    14:22

    Azərbaycan meyvə-tərəvəz ixracından qazancını 32 % artırıb

    ASK
    14:10

    İsrail ordusu: İranda SEPAH və Kəşfiyyat Nazirliyinin obyektləri daxil olmaqla 50 hədəfə zərbələr endirilib

    Digər ölkələr
    14:07

    Azərbaycan üzgüçüləri Kutaisidə keçirilən Açıq Yaz Kubokunda uğurlu nəticələr əldə ediblər

    Fərdi
    14:04

    Bakı aeroportu yaz-yay uçuş cədvəlinə keçir

    İnfrastruktur
    14:02

    Azərbaycan elektrik tənzimləyici cihaz istehsalını kəskin artırıb

    Sənaye
    14:00

    Peskov: ABŞ və İran danışıqlarla bağlı ziddiyyətli bəyanatlarla çıxış edir

    Region
    13:53

    Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 30 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    13:38

    Alen Simonyan: Ermənistanın qonşularına qarşı ərazi iddiaları olmamalıdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti