Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Песков: РФ выступает за переговоры по СВПД

    В регионе
    • 20 октября, 2025
    • 14:09
    Песков: РФ выступает за переговоры по СВПД

    Россия выступает за переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Неконструктивная позиция европейцев, конечно же, ведет к тому, что она становится еще сложнее день ото дня. Мы считаем, что нужно вести переговоры. Конечно, нету никаких оснований для оказаний чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну", - сказал он.

    СВПД Дмитрий Песков Россия ядерная программа
    Peskov: Rusiya Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı üzrə danışıqların tərəfdarıdır

    Последние новости

    14:47

    Пассажиры совершившего аварийную посадку в Пулково самолета прибыли в Баку - ОБНОВЛЕНО-2

    Инфраструктура
    14:44

    Микаил Джаббаров сделал публикацию в связи с Днем энергетика

    Инфраструктура
    14:41

    Песков: Подготовка условий для саммита РФ-США начнется в ближайшее время

    Другие страны
    14:34

    Президент Кипра поздравил Эрхюрмана с избранием главой ТРСК

    В регионе
    14:19

    Марта Кос: Мир на Южном Кавказе позволит восстановить торговые пути - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    14:15

    В Дании 11 компаний обвиняют в нарушении санкций в отношении РФ

    Другие страны
    14:11

    Азербайджан представлен на заседаниях министров по вопросам региональной связности в Люксембурге

    Внешняя политика
    14:09

    Песков: РФ выступает за переговоры по СВПД

    В регионе
    14:06

    AZAL: Совершивший аварийную посадку в Пулково самолет прошел плановый технический осмотр

    Инфраструктура
    Лента новостей