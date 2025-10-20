Песков: РФ выступает за переговоры по СВПД
В регионе
- 20 октября, 2025
- 14:09
Россия выступает за переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Неконструктивная позиция европейцев, конечно же, ведет к тому, что она становится еще сложнее день ото дня. Мы считаем, что нужно вести переговоры. Конечно, нету никаких оснований для оказаний чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну", - сказал он.
