    С завтрашнего дня будет запущен поезд по маршруту Гянджа-Габала-Гянджа

    Инфраструктура
    • 11 января, 2026
    • 18:14
    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с 12 января запускает регулярные пассажироперевозки по маршруту Гянджа-Габала-Гянджа.

    Как сообщили Report в АЖД, современный электропоезд будет ежедневно отправляться с Железнодорожного вокзала Гянджи в Габалу в 10:10, а обратно - в 18:00.

    Общая продолжительность поездки составит 1 час 50 минут. Маршрут включает остановки в Евлахе, Ляки и Агдаше.

    Пассажирам предлагаются стандартный, стандарт+, бизнес и первый классы обслуживания. Минимальная стоимость билетов в направлении Гянджа-Габала составляет 4,30 маната, а в направлении Ляки-Габала - 1,70 маната.

    Этот рейс также позволит ежедневно путешествовать из Баку в Габалу и в обратном направлении. Так, можно прибыть на станцию Ляки поездом Баку-Газах в 10:50, а затем в 11:12 отправиться в Габалу поездом, следующим в направлении Гянджа-Габала. Пассажиры на поезде Габала-Гянджа могут прибыть на станцию Ляки в 18:45 и отправиться в Баку поездом Газах-Баку в 19:02.

    Билеты можно приобрести с сегодняшнего дня на сайте АЖД и через приложение ADY Mobile.

    Sabahdan Gəncə-Qəbələ-Gəncə qatarı fəaliyyətə başlayır

