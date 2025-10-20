Peskov: Rusiya Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı üzrə danışıqların tərəfdarıdır
Region
- 20 oktyabr, 2025
- 14:17
Rusiya Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı üzrə danışıqların aparılmasının tərəfdarıdır.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.
"Avropalıların qeyri-konstruktiv mövqeyi, əlbəttə ki, vəziyyətin gündən-günə daha da çətinləşməsinə gətirib çıxarır. Danışıqların aparılmasını vacib hesab edirik. Əlbəttə, suveren ölkə olan İrana bu şəkildə həddindən artıq təzyiq göstərmək üçün heç bir əsas yoxdur", - o bildirib.
