    Peskov: Rusiya Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı üzrə danışıqların tərəfdarıdır

    Region
    • 20 oktyabr, 2025
    • 14:17
    Peskov: Rusiya Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı üzrə danışıqların tərəfdarıdır

    Rusiya Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı üzrə danışıqların aparılmasının tərəfdarıdır.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

    "Avropalıların qeyri-konstruktiv mövqeyi, əlbəttə ki, vəziyyətin gündən-günə daha da çətinləşməsinə gətirib çıxarır. Danışıqların aparılmasını vacib hesab edirik. Əlbəttə, suveren ölkə olan İrana bu şəkildə həddindən artıq təzyiq göstərmək üçün heç bir əsas yoxdur", - o bildirib.

    Rusiya Dmitri Peskov Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı
