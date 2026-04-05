Песков: РФ вправе обсуждать с Арменией предстоящие парламентские выборы

Москва оставляет за собой право обсуждать с Ереваном предстоящие в Армении выборы в парламент и ее дальнейшие планы.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом "Вестей" Павлом Зарубиным.

"Мы считаем себя вправе пытаться прояснить с нашими коллегами, действительно обсудить их планы (по предстоящим выборам - ред.)", - отметил он.

По словам Пескова, ориентиры Армении находятся в фокусе повышенного интереса РФ: "Огромная армянская диаспора, которая живет у нас, насчитывает свыше 2 млн человек. Поэтому те ориентиры, которые выбирает для себя армянское руководство, - это предмет нашего повышенного интереса".

Говоря о встрече лидеров РФ и Армении Владимира Путина и Никола Пашиняна 1 апреля, он отметил, что переговоры, длившиеся несколько часов, были полезными, откровенными и необходимыми.

"Стороны довели друг до друга свои позиции, особенно в контексте и выборов, которые предстоят в Армении, а также основных вопросов торгово-экономического сотрудничества, которые на повестке дня", - рассказал Песков.

Он еще раз подчеркнул, что одновременное участие Армении в ЕАЭС и ЕС невозможно, и в какой-то момент руководству страны придется сделать выбор: "Мы говорим, что на определенной стадии, если вы (Армения - ред.) пойдете дальше с Евросоюзом, то наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой-то момент надо будет выбирать", - отметил представитель Кремля.