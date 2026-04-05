    Песков: РФ вправе обсуждать с Арменией предстоящие парламентские выборы

    05 апреля, 2026
    14:48
    Песков: РФ вправе обсуждать с Арменией предстоящие парламентские выборы

    Москва оставляет за собой право обсуждать с Ереваном предстоящие в Армении выборы в парламент и ее дальнейшие планы.

    Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом "Вестей" Павлом Зарубиным.

    "Мы считаем себя вправе пытаться прояснить с нашими коллегами, действительно обсудить их планы (по предстоящим выборам - ред.)", - отметил он.

    По словам Пескова, ориентиры Армении находятся в фокусе повышенного интереса РФ: "Огромная армянская диаспора, которая живет у нас, насчитывает свыше 2 млн человек. Поэтому те ориентиры, которые выбирает для себя армянское руководство, - это предмет нашего повышенного интереса".

    Говоря о встрече лидеров РФ и Армении Владимира Путина и Никола Пашиняна 1 апреля, он отметил, что переговоры, длившиеся несколько часов, были полезными, откровенными и необходимыми.

    "Стороны довели друг до друга свои позиции, особенно в контексте и выборов, которые предстоят в Армении, а также основных вопросов торгово-экономического сотрудничества, которые на повестке дня", - рассказал Песков.

    Он еще раз подчеркнул, что одновременное участие Армении в ЕАЭС и ЕС невозможно, и в какой-то момент руководству страны придется сделать выбор: "Мы говорим, что на определенной стадии, если вы (Армения - ред.) пойдете дальше с Евросоюзом, то наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой-то момент надо будет выбирать", - отметил представитель Кремля.

    Дмитрий Песков Россия Армения
    Peskov: Moskva Ermənistanın parlament seçkilərini İrəvanla müzakirə etmək hüququna malikdir
    Kremlin says Russia has right to discuss upcoming elections with Armenia

    Последние новости

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей