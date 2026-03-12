Песков: РФ рассчитывает продолжение проекта "Север-Юг" после эскалации вокруг Ирана
В регионе
- 12 марта, 2026
- 14:44
Россия рассчитывает на продолжение реализации проекта международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг".
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что на иранском участке реализация сейчас вестись не может из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Песков заверил, что со стороны Тегерана и "целой группы региональных государств" заинтересованность в проекте сохраняется.
"Мы рассчитываем, что этот проект будет дальше реализовываться, что он будет воплощен в жизнь. Очень многое сделано, имеются очень хорошие наработки", - сказал он.
