Песков: РФ ответит на решение ограничить перемещение дипломатов внутри ЕС
В регионе
- 07 октября, 2025
- 13:59
Россия ответит на решение Брюсселя ограничить перемещение российских дипломатов внутри Евросоюза.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно о том, что ЕС намерен ограничить передвижения российских дипломатов в связи с растущими подозрениями в шпионаже.
