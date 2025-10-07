Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Песков: РФ ответит на решение ограничить перемещение дипломатов внутри ЕС

    В регионе
    • 07 октября, 2025
    • 13:59
    Песков: РФ ответит на решение ограничить перемещение дипломатов внутри ЕС

    Россия ответит на решение Брюсселя ограничить перемещение российских дипломатов внутри Евросоюза.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Ранее стало известно о том, что ЕС намерен ограничить передвижения российских дипломатов в связи с растущими подозрениями в шпионаже.

