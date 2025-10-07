Rusiya Aİ daxilində diplomatlarının hərəkətinin məhdudlaşdırılmasına cavab verəcək
Region
- 07 oktyabr, 2025
- 14:06
Rusiya Brüsselin bu ölkənin diplomatlarının Avropa İttifaqı (Aİ) daxilində hərəkətini məhdudlaşdırmaq qərarına cavab verəcək.
"Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
Daha əvvəl Aİ-nin artan casusluq şübhələri ilə əlaqədar olaraq rusiyalı diplomatların hərəkətini məhdudlaşdırmaq niyyətində olduğu bildirilmişdi.
Son xəbərlər
15:09
III MDB Oyunları: Azərbaycanın qızlardan ibarət qılıncoynadanları finala yüksəliblər - YENİLƏNİBKomanda
15:06
Azərbaycan-BƏƏ iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi bu ilin sonuna qədər ratifikasiya oluna bilərBiznes
15:04
Türk Gənclik Akademiyasının Şimali Kiprdə yaradılması təklif edilibDigər
15:03
Ersin Tatar: Türkiyənin təminatı Şimali Kiprin təhlükəsizliyinin qarantıdırXarici siyasət
15:02
"Global Energy Solutions" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
14:59
Qırğızıstan TDT ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı üzrə yol xəritəsi hazırlayıbXarici siyasət
14:49
Viktor Orban: Macarıstan strateji planda Azərbaycanın yanındadırXarici siyasət
14:48
Tokayev: Qazaxıstan "TDT+" formatının yaradılmasını dəstəkləyirXarici siyasət
14:48