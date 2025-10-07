İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Region
    07 oktyabr, 2025
    14:06
    Rusiya Aİ daxilində diplomatlarının hərəkətinin məhdudlaşdırılmasına cavab verəcək

    Rusiya Brüsselin bu ölkənin diplomatlarının Avropa İttifaqı (Aİ) daxilində hərəkətini məhdudlaşdırmaq qərarına cavab verəcək.

    "Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    Daha əvvəl Aİ-nin artan casusluq şübhələri ilə əlaqədar olaraq rusiyalı diplomatların hərəkətini məhdudlaşdırmaq niyyətində olduğu bildirilmişdi.

