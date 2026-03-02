Песков: РФ находится в контакте с главами стран, затронутых конфликтом на Ближнем Востоке

Россия находится в постоянном контакте с руководством Ирана, а также поддерживает общение с руководством стран, затронутых конфликтом на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы находимся в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждаем ситуацию вокруг этой страны. Вместе с тем продолжаем наше общение с руководством стран, затронутыми конфликтом, в том числе с государствами Персидского залива", - отметил он.

По его словам, РФ выражает разочарование, что на фоне информации о прогрессе в переговорах между США и Ираном, "ситуация деградировала до прямой агрессии".