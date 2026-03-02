İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Peskov: Rusiya Yaxın Şərqdəki münaqişədən təsirlənən ölkələrin rəhbərləri ilə təmasdadır

    Region
    • 02 mart, 2026
    • 13:47
    Peskov: Rusiya Yaxın Şərqdəki münaqişədən təsirlənən ölkələrin rəhbərləri ilə təmasdadır
    Dmitri Peskov

    Rusiya İran rəhbərliyi ilə daim təmasdadır, həmçinin Yaxın Şərqdəki münaqişədən təsirlənən ölkələrin rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayır.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyan edib.

    "Biz İran rəhbərliyi ilə daim təmasdayıq və bu ölkə ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edirik. Eyni zamanda, münaqişədən təsirlənən ölkələrin, o cümlədən Fars körfəzi dövlətlərinin rəhbərliyi ilə əlaqəni davam etdiririk", - o qeyd edib.

    Peskovun sözlərinə görə, Rusiya ABŞ və İran arasındakı danışıqlarda irəliləyiş barədə məlumatlar fonunda vəziyyətin pisləşməsindən məyusluğunu ifadə edir.

    Dmitri Peskov Rusiya Yaxın Şərq İran ABŞ
    Песков: РФ находится в контакте с главами стран, затронутых конфликтом на Ближнем Востоке

