Peskov: Rusiya Yaxın Şərqdəki münaqişədən təsirlənən ölkələrin rəhbərləri ilə təmasdadır
Region
- 02 mart, 2026
- 13:47
Rusiya İran rəhbərliyi ilə daim təmasdadır, həmçinin Yaxın Şərqdəki münaqişədən təsirlənən ölkələrin rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayır.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyan edib.
"Biz İran rəhbərliyi ilə daim təmasdayıq və bu ölkə ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edirik. Eyni zamanda, münaqişədən təsirlənən ölkələrin, o cümlədən Fars körfəzi dövlətlərinin rəhbərliyi ilə əlaqəni davam etdiririk", - o qeyd edib.
Peskovun sözlərinə görə, Rusiya ABŞ və İran arasındakı danışıqlarda irəliləyiş barədə məlumatlar fonunda vəziyyətin pisləşməsindən məyusluğunu ifadə edir.
Son xəbərlər
14:07
"Trendyol"da Novruz endirimləri başlayırBiznes
14:04
Fransanın BƏƏ-dəki hərbi-dəniz bazasına PUA ilə hücum edilibDigər ölkələr
14:02
Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
14:00
Azərbaycan yanvarda Aİ ölkələri ilə 1,8 milyard dollarlıq ticarət aparıbBiznes
13:57
Ermənistan İrana humanitar yardım təklif edibRegion
13:51
İraqda "Şeyxan" neft yatağının işi dayandırılıbEnergetika
13:49
Foto
Son üç saatda İrandan Azərbaycana 30-a yaxın şəxs təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
13:47
Peskov: Rusiya Yaxın Şərqdəki münaqişədən təsirlənən ölkələrin rəhbərləri ilə təmasdadırRegion
13:32