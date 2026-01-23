Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    • 23 января, 2026
    • 14:03
    Песков: Размер арестованных США активов РФ составляют чуть менее $5 млрд

    Предыдущая администрация США заблокировала чуть меньше $5 млрд российских активов.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Что касается денег, которые арестованы в США, точную сумму я называть не буду, скажу, что это чуть меньше чем $5 млрд",- сказал он.

    Peskov: ABŞ-nin blokladığı Rusiya aktivlərinin həcmi 5 milyard dollardan bir qədər azdır

    Лента новостей