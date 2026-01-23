Песков: Размер арестованных США активов РФ составляют чуть менее $5 млрд

Предыдущая администрация США заблокировала чуть меньше $5 млрд российских активов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается денег, которые арестованы в США, точную сумму я называть не буду, скажу, что это чуть меньше чем $5 млрд",- сказал он.