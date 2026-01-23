İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Peskov: ABŞ-nin blokladığı Rusiya aktivlərinin həcmi 5 milyard dollardan bir qədər azdır

    Region
    • 23 yanvar, 2026
    • 14:21
    Peskov: ABŞ-nin blokladığı Rusiya aktivlərinin həcmi 5 milyard dollardan bir qədər azdır

    ABŞ-nin əvvəlki administrasiyası 5 milyard dollardan bir qədər az həcmdə Rusiya aktivlərini bloklamışdı.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov brifinq zamanı bildirib.

    "ABŞ-də bloklanan pullara gəlincə, dəqiq məbləği deyə bilmərəm, yalnız onu deyə bilərəm ki, bu, 5 milyard dollardan bir qədər azdır", - o deyib.

    Песков: Размер арестованных США активов РФ составляют чуть менее $5 млрд

