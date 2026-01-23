Peskov: ABŞ-nin blokladığı Rusiya aktivlərinin həcmi 5 milyard dollardan bir qədər azdır
Region
- 23 yanvar, 2026
- 14:21
ABŞ-nin əvvəlki administrasiyası 5 milyard dollardan bir qədər az həcmdə Rusiya aktivlərini bloklamışdı.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov brifinq zamanı bildirib.
"ABŞ-də bloklanan pullara gəlincə, dəqiq məbləği deyə bilmərəm, yalnız onu deyə bilərəm ki, bu, 5 milyard dollardan bir qədər azdır", - o deyib.
