Песков раскрыл сроки очередной встречи Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин примет спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в первой половине следующей недели.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, точную дату Кремль объявит дополнительно.

Напомним, что встречу между Путином и Уиткоффом анонсировал глава Белого дома Дональд Трамп во вторник, 25 ноября.

"В надежде на завершение работы над этим мирным планом [по Украине] я поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве. Одновременно с этим министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной", - написал в Truth Social глава Белого дома.