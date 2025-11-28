Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Песков раскрыл сроки очередной встречи Путина и Уиткоффа

    В регионе
    • 28 ноября, 2025
    • 22:34
    Песков раскрыл сроки очередной встречи Путина и Уиткоффа

    Президент России Владимир Путин примет спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в первой половине следующей недели.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    По его словам, точную дату Кремль объявит дополнительно.

    Напомним, что встречу между Путином и Уиткоффом анонсировал глава Белого дома Дональд Трамп во вторник, 25 ноября.

    "В надежде на завершение работы над этим мирным планом [по Украине] я поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве. Одновременно с этим министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной", - написал в Truth Social глава Белого дома.

    Peskov Putin və Uitkoff arasında növbəti görüşün tarixini açıqlayıb
    Лента новостей