Песков раскрыл сроки очередной встречи Путина и Уиткоффа
В регионе
- 28 ноября, 2025
- 22:34
Президент России Владимир Путин примет спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в первой половине следующей недели.
Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, точную дату Кремль объявит дополнительно.
Напомним, что встречу между Путином и Уиткоффом анонсировал глава Белого дома Дональд Трамп во вторник, 25 ноября.
"В надежде на завершение работы над этим мирным планом [по Украине] я поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве. Одновременно с этим министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной", - написал в Truth Social глава Белого дома.
