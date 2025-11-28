İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Peskov Putin və Uitkoff arasında növbəti görüşün tarixini açıqlayıb

    Region
    • 28 noyabr, 2025
    • 22:46
    Peskov Putin və Uitkoff arasında növbəti görüşün tarixini açıqlayıb

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin gələn həftənin birinci yarısında ABŞ liderinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoffu qəbul edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, dəqiq tarix Kreml tərəfindən açıqlanacaq.

    Xatırladaq ki, Putin və Uitkoff arasında görüşü ABŞ Prezidenti Donald Tramp noyabrın 25-də, çərşənbə axşamı elan etmişdi.

    "Sülh planı üzərində işin başa çatacağına ümidlə xüsusi elçim Stiv Uitkoffa Moskvada prezident Putinlə görüşməyi tapşırdım. Eyni zamanda, ABŞ-nin ordu naziri Den Driskoll Ukrayna tərəfi ilə görüşəcək", – deyə Ağ Evin rəhbəri "Truth Social"da yazıb.

    Putin Stiv Uitkoff Kreml
    Песков раскрыл сроки очередной встречи Путина и Уиткоффа

    Son xəbərlər

    23:04
    Foto

    Qara dənizdə daha bir tanker zərbə alıb, 20 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:46

    "Real"ın futbolçusunun zədəsi sağalıb

    Futbol
    22:46

    Peskov Putin və Uitkoff arasında növbəti görüşün tarixini açıqlayıb

    Region
    22:31

    London və Brüssel Britaniyanın SAFE müdafiə proqramına qoşulması barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    22:16
    Video

    KİV: Rusiyada raket bazasında partlayış baş verib

    Region
    22:05
    Foto

    Naxçıvanda "Məktəblərdə Futbol Dərsi" layihəsinə start verilib

    Futbol
    22:00

    Zelenski nazirlərin "çağırışlara uyğunluğu"nu yoxlamağı tapşırıb

    Digər ölkələr
    21:48

    Azərbaycan boksçusu Avropa çempionatında finala yüksəlib

    Fərdi
    21:42

    DPA: Bundestaq Ukraynaya rekord məbləğdə yardım nəzərdə tutan 2026-cı ilin büdcəsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti